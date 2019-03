Salvini: "Nessuno della Lega firmerà per stoppare la Tav"

"Nessuno della Lega firmerà per stoppare la Tav". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e rovescio" su Rete4. "L'Italia ha bisogno di più infrastrutture: dobbiamo andare avanti, con i 'no' non si va da nessuna parte", ha aggiunto. Quanto al braccio di ferro con i Cinquestelle e con Luigi Di Maio, Salvini è stato chiaro: "Vado fino in fondo, vediamo chi ha la testa più dura".