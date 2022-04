Salvini: nessuna crisi di governo, con Draghi risolveremo nodi su fisco

"Non mi sembra proprio che siano tempi di crisi di governo: c'è la guerra da fermare, c'è la pandemia".

Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, che aggiunge: "Siamo entrati al governo con l'impegno di Draghi di non alzare le tasse e per questo gli abbiamo dato la fiducia. Non è il momento di aumentare neanche mezza tassa. In questa riforma ci sono alcuni punti che affronteremo con Draghi con la volontà di risolverli".