Salvini: "Mes non interessa a nessuno, Conte e M5s non lo vogliono"

Il dibattito sul Mes "non interessa a nessuno". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale "Conte dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve?". E per quanto riguarda il Carroccio, "il mio problema è garantire un Natale sereno agli italiani, non litigare con tizio o caio su un trattato che non interessa a nessuno in Europa".