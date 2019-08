Salvini: Mattarella valuti situazione in Parlamento, no a governetti

"Confido che il presidente della Repubblica Mattarella dall'alto della sua responsabilità e obiettività valuti la situazione in Parlamento e fuori dal Parlamento, perché l'Italia non ha bisogno di governetti tesi a salvare la poltrona". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal suo studio del Viminale. "Vorrei che gli italiani votassero subito per fare una manovra libera", ha poi aggiunto.