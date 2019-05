Salvini: "M5s è attento alla legalità ma vuole le case per i rom sgomberati"

"Mi piace pensare a un Paese dove le regole valgono per tutti. Chi vuole un alloggio può acquistarlo, affittarlo, fare domanda per una casa popolare", prosegue il vicepremier. Nel mirino di Salvini la richiesta del Movimento 5 Stelle di una sistemazione per circa 450 nomadi aventi diritto ad un alloggio dopo lo sgombero da un campo rom di Giugliano, nel Napoletano.



Viglione (M5): "Individuare soluzione per Giugliano" - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Viglione, ha chiesto alla Regione Campania "quali iniziative intende porre in essere per garantire un alloggio adeguato alle famiglie rom del campo di Giugliano, come richiesto dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo accogliendo il ricorso di tre cittadini di etnia rom". "Da oltre un mese una comunità di 450 persone di etnia rom, sgomberata dal campo di via del Vaticale a Giugliano, vive in baracche di fortuna o dormendo in auto in aree di periferia o a ridosso di discariche tra le province di Napoli e Caserta - ha detto -. Tra queste persone ci sono bambini, costretti a vivere in condizioni igienicamente precarie e alle intemperie, soprattutto in queste settimane con giorni di forti piogge e basse temperature. Ci sono vite da tutelare e non possiamo più consentire che questo stato di cose si protragga oltre".



"Grave lo sgombero di un campo così popolato" - "E' grave che sia stato previsto uno sgombero di un campo così popolato, senza che fosse stata prima individuata una soluzione abitativa alternativa", ha sottolineato Viglione.