Salvini: "Lavoriamo per portare la flat tax anche alle famiglie"

"Stiamo lavorando per portare la flat tax anche alle famiglie". Lo ha affermato Matteo Salvini alla giornata conclusiva della scuola di formazione politica della Lega, a Milano. "Stiamo preparando i nuovi dossier economici - ha chiarito il vicepremier - per portare la flat tax non solo alle imprese, agli artigiani, agli studi professionali. Non sarà facile, non ci metteremo un quarto d'ora, ma ci arriveremo".