Salvini: io e Berlusconi faremo la federazione del centrodestra

ansa

"Insieme contiamo di più; ma noi la federazione del centrodestra, io e Berlusconi, prima la facciamo e poi la raccontiamo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha replicato al leader di Forza Italia che ha detto di sperare in un partito unitario per il 2023. "Ottima risposta", ha ribattuto Berlusconi. E Salvini ha chiarito che "la forza del centrodestra è l'unità: l'importante è far parte di una squadra".