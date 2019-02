Salvini invita a Roma il ministro Castaner All'ateneo di Torino esposta la bandiera francese

Sembra attenuarsi la tensione tra Francia e Italia: Salvini ha scritto all'omologo francese Christophe Castaner per invitarlo a Roma "per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti". Il leghista ribadisce la "volontà di collaborazione" fra i due Paesi che "da sempre condividono solidi rapporti bilaterali". Di Maio smorza i toni: "Noi siamo zen. In corso non c'è alcuna lite". E intanto a Torino la bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato dell'Università. "Vorrei vederne mille alle finestre", dice il rettore Gianmaria Ajani.