Salvini: "Infrazione? Ho 60 milioni di figli da sfamare" | Beppe Sala: "Non lo voglio nemmeno come zio"

"Se dopo 15 anni una medicina si rivela sbagliata, invece di star meglio sto peggio, avrò diritto a prendere un'altra medicina? Se a Bruxelles le regole europee ti impongono di non dare da mangiare a mio figlio, io da papà cosa faccio, lascio morire di fame mio figlio per rispettare le regole? Per me i miei figli sono 60 milioni di italiani che hanno il diritto di avere un futuro di diritti di andare a scuola, il diritto alla salute...". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso del suo comizio a Foligno, commentando l'avvio dell'iter per la procedura di infrazione per eccesso di debito dell'Italia da parte della Commissione europea.