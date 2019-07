Salvini: ho proposto a Conte nome ministro all'Ue, aspetto risposta

"Ho già proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nome del prossimo ministro alle Politiche europee, visto che l'Europa nuova sta nascendo adesso. Aspetto l'ok, noi siamo pronti". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. Alla domanda su un eventuale rimpasto di governo, il ministro dell'Interno ha risposto: "Chiedete ai 5 stelle. C'è l'urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles".