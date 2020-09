Salvini: "Governo immobile uccide il Paese, spero non arrivino in fondo"

"Questo Paese rischia di morire di non decisione. Non puoi avere al governo uno che dice sì e uno che dice no. Mi auguro che L'Italia torni a decidere. Il Paese scelga qualcuno che si prende la responsabilità di scegliere". Lo ha detto Matteo Salvini al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Quello che imputo all'attuale maggioranza è una drammatica mancanza di decisione", ha aggiunto, "mi auguro che questo governo non arrivi fino in fondo".

"Non ho la sfera di cristallo ma mi auguro che questo governo non vada fino in fondo. Avere come unico collante la paura di perdere le elezioni sarebbe pericoloso". Questo il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Io mi rifiuto di pensare ad un Paese che tira a campare fino al 2022 per eleggere il nuovo presidente della Repubblica", ha aggiunto.

Scuola e università nel caos da noi, in Europa tutti in aula - "E' inaccettabile un governo in cui scuola e università contano meno e zero. Non è un problema di Azzolina o Manfredi, sono due ectoplasmi, due fantasmi. Siamo gli unici in Europa a non aver dato certezze a studenti e insegnanti. E' un governo di chiacchieroni quello che non spiega come funzionerà la scuola settimana prossima a 8 milioni di famiglie italiane". Secondo Matteo Salvini bisogna investire "davvero in scuola e università in presenza. Io non ho problemi personali con il ministro Azzolina. I due assessori di Trento e Bolzano, casualmente della Lega, sono già a scuola da tempo con la mensa e il tempo pieno. Se non investi in formazione e non dai certezza alle famiglie... Che immagine diamo del Paese in Italia con il caos scuole e le università chiuse? Come facciamo a competere con i Paesi europei?", ha concluso l'ex ministro dell'Interno.



"Fare il Ponte sullo Stretto, non la ciclabile" - "La mia ambizione è che, dopo 40 anni di chiacchiere, fra Reggio e Messina, si costruisca in 5 anni di mandato il Ponte sullo Stretto. Preferisco il ponte alla pista ciclabile". Matteo Salvini parla anche delle grandi opere pubbliche e lancia siluri verso l'esecutivo. "A Genova abbiamo costruito il ponte ma è ferma la Gronda. Ferma sul tavolo del ministro dei trasporti, ferma per litigi".

"Non possiamo fare a meno acciaio, Ilva sia italiana" - "L'Italia non può fare a meno dell'acciaio. E la presenza dell'acciaio deve essere compatibile con la salute delle persone". Lo ha detto Matteo Salvini al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Il green - ha detto - va bene ma bisogna accompagnarlo. Va calato nell'attività produttiva del Paese con intelligenza". "Io non credo alla scelta fra Ilva a Taranto o il luna park. Io penso che l'Italia non possa fare a meno dell'acciaio se vogliamo rimanere un Paese industriale, l'acciaio deve rimanere in Italia non possiamo dipendere da altri e la presenza della produzione di acciaio deve essere compatibile con la salute pubblica, non è una cosa impensabile"., dice Salvini. Parlando di politiche industriali, Salvini ha detto: "Green va bene, basta che non sia un ennesimo fardello competitivo per le aziende italiane che sono tra le piu' innovative d'Europa. Il green ha bisogno di essere accompagnato" e cita il caso della plastic tax che "dalla sera alla mattina arriva la mannaia di una nuova tassa che mette a rischio 15mila posti di lavoro di uno dei comparti più innovativi e all'avanguardia d'Europa".

"Previsioni sulle regionali? Mio obiettivo è 7 a 0" - Alle regionali "quello che mi pongo come obiettivo è il 7 a 0". Lo ha detto Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Ma aspetto la sera del 21 settembre per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in Campania".