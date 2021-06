Salvini: "Felice per riaperture, è la festa del ritorno al lavoro"

"Il governo ha scelto di tornare alla vita, anche grazie alla Lega". Così il leader della Lega Matteo Salvini ospite a "Mattino Cinque" sulle riaperture che riguardano tutto il Paese, a partire dal 1 giugno. "Alcuni settori sono da aiutare, come i parchi tematici, le piscine, le giostre o i locali per i giovani".

Sul mondo del lavoro: "Il problema dei licenziamenti riguarda moltissime famiglie. Partite Iva, artigiani, precari, giovani e donne senza impiego. Come Lega, abbiamo chiesto al presidente del Consiglio Draghi di ascoltare tutti e di aiutare le imprese a non licenziare e a tenersi tutto il patrimonio umano. Non possiamo andare avanti all'infinito con il blocco dei licenziamenti".