Salvini e Mahmood: stretta di mano al "Maurizio Costanzo Show"

Pace fatta. Matteo Salvini e Mahmood si stringono la mano al “Maurizio Costanzo Show”, che andrà in onda in versione integrale il 28 marzo in seconda serata su Canale 5, e mettono la parola fine alle polemiche. Polemiche che si erano create dopo la vittoria del cantante di Gratosoglio al Festival di Sanremo e al successivo tweet del ministro dell’Interno, che aveva espresso la sua preferenza per la canzone di Ultimo.



È proprio il vicepremier a chiarire la situazione: “Non abbiamo mai litigato, sono state create polemiche ad arte”. Gli fa eco il rapper: “È stato tutto strumentalizzato, speriamo che non si creino più altre situazioni di questo genere, ma non c’è mai stato nessun problema”.