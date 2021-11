Salvini: "Draghi sta lavorando bene, mi auguro vada avanti a lungo come premier"

ansa

Mario Draghi "sta lavorando bene da presidente del Consiglio e quindi mi auguro che vada avanti a lungo a lavorare bene da premier". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, condividendo le parole di Silvio Berlusconi. Illustrando poi le proposte del Carroccio sulla Manovra, aggiunge: "Proporrò un incontro già in settimana per avere un centrodestra compatto. Alcune battaglie in materia fiscale devono essere portate avanti".