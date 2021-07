Salvini: "Draghi è una risorsa eccezionale, anche per il Quirinale" 

Ansa

"Penso che l'Italia abbia trovato in Mario Draghi una risorsa eccezionale per il Paese". Lo afferma Matteo Salvini aggiungendo che, "se a gennaio dovesse dirsi disponibile" per andare al Quirinale, "lo sosterrei". Il leader della Lega ha risposto così a una domanda sul futuro del presidente del Consiglio dopo il "semestre bianco" che porterà alla scelta del nuovo Capo dello Stato.