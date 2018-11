Salvini: divergenze con M5s si superano, per me il governo va avanti

"Con i 5 Stelle ci possono essere divergenze. Ad esempio, sulle grandi opere io sono per andare avanti. Però i problemi li risolviamo, dialogando tra persone adulte come siamo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervistato da "W l'Italia, oggi e domani" su Rete 4 al termine di un comizio in Sardegna. "Se dipende da me - ha aggiunto - il governo andrà avanti fin o alla fine".