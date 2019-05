Salvini dice no al Papa e ai 5S: tappatevi la bocca, è ultimo avviso

"Il Papa dice di accogliere tutti? No, in Italia si accoglie chi ha diritto ad essere accolto. Può arrivare anche padre Pio a chiedermelo". Lo afferma Matteo Salvini. Dal vicepremier arriva poi un monito agli alleati di governo: "Gli amici del M5s pesino le parole. Se dall'opposizione le critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. A chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare. E' l'ultimo avviso".