Salvini: "Di Maio non serio, ha svenduto dignità del M5s al Pd"

"Di Maio non si è rivelato una persona seria. Hanno difeso a spada tratta Toninelli per un anno mentre bloccava qualsiasi stradina sulla faccia della terra poi hanno fatto il governo col Pd e il primo che hanno trombato è stato Toninelli". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che ha poi attaccato Di Maio per l'accordo politico in Umbria: "Con l'inciucio M5s-Pd ha svenduto la dignità del suo movimento".