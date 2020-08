Salvini: "Denuncerò il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"

"Denunceremo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'attuale governo". Lo ha annunciato Matteo Salvini, durante un comizio a Bari per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale pugliese. Inoltre, ha precisato il leader della Lega, "presenteremo una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola, perché non è possibile che a 15 giorni dalla riapertura non si sa come, dove e quando ricominciare".