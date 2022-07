Salvini: "Deciderà Draghi, la Lega farà ciò che serve al Paese"

Le sorti del governo le "deciderà nelle prossime ore il presidente Draghi".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando ad un comizio. Certo, ha aggiunto: "Quello che è certo è che mercoledì in aula la Lega farà solo quello che serve all'Italia e agli italiani. E l'abbiamo dimostrato nel 2019". "Poi - aggiunge Salvini - non so se si vota a settembre, a ottobre, a dicembre, a marzo. Non dipende da noi, questo casino se lo sono inventati i 5 stelle e i loro amici del Pd".