Salvini: "Da Conte sfogo umorale, io rispondo con le leggi"

"Conte ha avuto uno sfogo umorale, io devo rispondere con le leggi: per questo è partita dal Viminale una lettera in punta di diritto". Così Matteo Salvini ha replicato alla lettera del premier che lo accusa di "sleale collaborazione" sul caso Open Arms. "Una nave straniera in acque internazionali - aggiunge - non si capisce che attinenza abbia con l'Italia. A che titolo chiede il nostro intervento?".