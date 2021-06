Salvini: "Creare casa del centrodestra che aiuti il governo"

ansa

Dopo una telefonata con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di tenere uniti i partiti di centrodestra. L'obiettivo, come spiegato dal leader della Lega, è creare una casa comune in Parlamento per aiutare l'esecutivo Draghi a essere sempre più efficace sui temi più sentiti dalla coalizione: aiuti a famiglie e imprese, riforme, taglio delle tasse, nuove infrastrutture, giustizia e sicurezza.