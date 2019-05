Salvini: "Conto di approvare mercoledì il dl sicurezza bis"

Il decreto sicurezza bis potrebbe essere approvato mercoledì in Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che spiega come nel pacchetto "che conto di approvare domani" aumentino "le sanzioni nei confronti di chi aggredisce poliziotti, vigili del fuoco e medici". E fonti del Viminale sottolineano che "il testo non può essere stravolto" ma sono comunque in corso "limature per dare riscontro alle osservazioni".