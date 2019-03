Salvini: "Conto che a giorni arrivi in Cdm il dl sblocca-cantieri"

Matteo Salvini auspica che per l'arrivo del decreto legge sblocca-cantieri in Cdm sia questione di giorni. "Conto - ha detto infatti il ministro dell'Interno - che il premier porti a giorni, non a mesi, il decreto sblocca-cantieri e il nuovo codice degli appalti. Conto che vedano la luce come decreti e non come ddl". Aggiunge che parlerà con Conte e conclude: "Le imprese devono ricominciare a lavorare perché la sinistra le ha fermate da anni".