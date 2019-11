Salvini: "Conte mi querela? Si metta in fila, prima Carola e la Cucchi"

Botta e risposta tra Conte e Salvini sulla questione legata al Mes, il cosiddetto fondo Salva-Stati. "Leggo che un momentaneo presidente del Consiglio mi vuole querelare: allora prenda il bigliettino e si metta in fila, perché prima vengono Carola e la Cucchi", dice il leader leghista. "Conte però mi ricorda una celebre frase del Marchese del Grillo: 'Io so' io e voi non siete un c...'. Sia più umile che poi l'arroganza porta male", aggiunge.