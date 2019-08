Salvini: "Conte ha staccato la spina ma la Lega lascia un margine"

Matteo Salvini non ci sta a essere definito colui che ha affossato il governo Lega-M5s. "La spina si stacca in Parlamento, se il presidente Conte si autostacca la spina è una scelta sua, se da domani qualcuno è al tavolo con Renzi vuol dire che c'era un disegno preordinato", ha detto ai cronisti in Senato. "La Lega lo lascia il margine. Sono disposto a tagliare i parlamentari e poi ad andare al voto il più velocemente possibile", ha aggiunto.