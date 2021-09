Salvini: con il governo tutto bene, ma obbligo vaccini fuori da accordo

Ansa

"Il rapporto con il governo va bene, però l'obbligo vaccinale per tutti, ragazzini compresi, non era in nessun accordo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le parole di Draghi. Quanto all'ipotesi che venga posta la fiducia sul provvedimento che regola il Green pass aggiunge: "Non commento i se. Noi stiamo lavorando per migliorare il testo, abbiamo già ottenuto molto. Sull'obbligo vaccinale ripeto che non c'è in nessun Paese Ue".