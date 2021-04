Salvini: col centrodestra eletto cambieremo la giustizia

Tgcom24

Con il centrodestra eletto dalla maggioranza degli italiani si metterà mano alla giustizia, una riforma per avere "un Paese davvero libero e moderno". Lo ha detto Matteo Salvini al Giornale, soddisfatto e fiducioso dopo la richiesta del pm di non luogo a procedere per il caso Gregoretti. Nella lotta alla pandemia, il leader della Lega ha ribadito: "Le chiusure da sole non bastano, e sul fronte dei vaccini si pagano errori e ritardi dell'Europa".