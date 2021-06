Salvini: "Centrodestra federato entro giugno, poi candidati comuni"

ansa

Sulle candidature per le comunali "sto incontrando i potenziali candidati, espressione del mondo civico, e nel giro di qualche giorno decideremo". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "Credo e spero entro giugno di arrivare alla federazione delle forze di centrodestra, almeno di quelle che sostengono il governo Draghi. Dobbiamo fare un passo in avanti, per esempio creando gruppi unici alla Camera e al Senato".