Salvini avvisa i sindaci: "Distratti sull'illegalità? Ci sono i prefetti"

Se i sindaci non contrastano illegalità e degrado nelle proprie città, i prefetti sono "pronti ad intervenire per supplire" le carenze dei primi cittadini. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che "il Viminale e il decreto sicurezza offrono armi in più per combattere" occupazioni, degrado, abusivismo e illegalità. "Nelle prossime ore invierò ai prefetti una direttiva per cacciare i balordi dalle città", ha aggiunto.