Salvini avverte i No Tav:"Non tollereremo nessuna forma di violenza"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini avverte i No Tav in vista delle manifestazioni indette per sabato a Torino. "Speriamo non ci siano episodi di violenza, ma nel caso ci fossero verranno perseguiti come prevede la legge - ha detto intervenendo a "Radio Anch'io" -. Non tollereremo violenza contro le forze dell'ordine, niente resterà impunito".