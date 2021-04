Salvini attacca Speranza: "Record negativi su pandemia, chiedete a lui"

Ansa

"Se abbiamo i record negativi a livello continentale, evidentemente qualcosa non ha funzionato. chiedete al ministro Speranza che ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, poi per vergogna ritirato durante la pandemia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Mi spiace che qualcuno avendo i dati a disposizione, evidentemente non è riuscito a fare tutto il dovuto. I numeri dicono questo", ha aggiunto.