Salvini: "Ascolteremo Draghi e decideremo, io cerco una sintesi"

Ansa

"Da settimane lavoro per tenere unito il centrodestra e se Conte è andato a casa è anche per la compattezza che abbiamo mostrato". Lo afferma Matteo Salvini, che aggiunge: "Ci sono idee diverse. Da segretario del primo partito devo cercare di fare sintesi. La via per uscire da una crisi come questa è ridare la parola agli italiani. Ma non si vota domani mattina, quindi riempiamo questi mesi lavorando per i problemi veri. E andiamo ad ascoltare Draghi".