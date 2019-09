Salvini: "Alleanza M5s-Pd alle regionali? Non conoscono vergogna"

"L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alla domanda sulla possibilità, avanzata da Dario Franceschini, che i due schieramenti al governo si presentino insieme anche alle elezioni regionali. "Lo facciano anche in Umbria, li sfido", ha aggiunto Salvini nel corso di un'iniziativa a Orvieto.