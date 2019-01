Salvini a Teramo contestato in piazza al canto di "Bella ciao"

Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista ha contestato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita a Teramo nella due giorni abruzzese per sostenere i candidati della Lega alle Regionali. Al canto di "Bella ciao" e urlando "siamo tutti antifascisti", il gruppetto ha tentato di avvicinarsi al corteo di auto del vicepremier in visita privata al vescovo di Teramo dopo aver incontrato i cittadini.