Salvini:"A Roma per vigilare su riforma Fornero e tasse partite Iva"

Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in partenza per Roma per "presidiare quelle misure della Manovra che mi stanno più a cuore: la riforma della Fornero e la riduzione fiscale per le partite Iva". "Resteremo a lavorare fino a quando sarà necessario per approvare la Manovra" ha detto a margine di una cerimonia di consegna ai carabinieri di un immobile confiscato alla camorra.