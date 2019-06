Salvini a Radio Maria: "L'Europa nega le nostre radici cristiane"

In un'Europa che "nega le radici giudaico-cristiane" è ormai "normale parlare di eutanasia, di liberalizzazione delle droghe: tutte cose che rischiano di portarci in un burrone". A dirlo è il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato da Radio Maria. Per il ministro dell'Interno però "la crisi più spaventosa e' quella delle mancate nascite: le culle non sono mai state così vuote in Italia, e questo e' un allarme".