Salvini a Letta: "Aiuti il governo invece di insultare ogni giorno"

"Se io fossi in Letta, mi preoccuperei di tagliare le tasse e non di inventarne di nuove o di mettere patrimoniali, e di aiutare Draghi e il governo a fare le riforme, più che criticare e insultare ogni giorno lavorerei per costruire". Così Matteo Salvini ha risposto al segretario del Pd, Enrico Letta, che ha accusato il leader della Lega di avere una doppia linea: in Italia con Draghi e in Ue con Orban.