Salvini a Conte: andiamo in Parlamento, non c'è più maggioranza

"L'ho ribadito al presidente Conte: andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo la parola agli elettori". Lo ha affermato in una nota il vicepremier Matteo Salvini. "Non vogliamo poltrone o ministri in più, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo esecutivo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni", ha aggiunto il leader della Lega.