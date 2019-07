Salvini a Bibbiano: "Presto Commissione inchiesta su case famiglia"

"Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega di una commissione di inchiesta sulle case famiglia in tutta Italia: città per città, comune per comune, assistente sociale per assistente sociale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Bibbiano, paese in provincia di Reggio Emilia al centro dello scandalo sui presunti affidi illeciti. Il vicepremier ha poi aggiunto che "andremo fino in fondo, chi sbaglia paga".