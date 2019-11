Salva-Stati, Di Maio: "Non vogliamo una riforma che stritoli l'Italia"

"Durante la riunione di mercoledì ci sarà bisogno di parlare del Meccanismo europeo di stabilità, che è in fase di riforma. Io dovrò coordinarmi con i nostri parlamentari perché ci sono delle decisioni importanti da prendere, non vogliamo una riforma che stritoli il Paese". Lo afferma il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Poi, sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, dice: "Non sono un voto di fiducia sul governo".