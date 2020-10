Salute mentale, Mattarella: "Pandemia aumenta la sofferenza"

Ansa

"La Giornata mondiale della salute mentale costituisce l'occasione per riflettere sui bisogni delle persone più fragili". E' il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La pandemia ha acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura".