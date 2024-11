Salone della Giustizia 2024, segui in diretta streaming la 15esima edizione

Il Salone allarga la visione anche in campo internazionale: sul tema del dialogo tra le Corti di Giustizia europee, parleranno tra gli altri il presidente della Cassazione Margherita Cassano, Luciano Violante e Guido Alpa. Nel pomeriggio della prima giornata, in programma un collegamento in diretta da Washington con l'ambasciatore d'Italia Maria Angela Zappia per commentare l'elezione del nuovo presidente Usa con analisti politici e sei direttori di quotidiani nazionali. Giovedì 7 si parlerà della crisi in Medio Oriente con Fiamma Nirenstein, in collegamento da Gerusalemme. Al Salone si discuterà anche di giustizia sociale e lavoro e dell'attualissimo tema dell'intelligenza artificiale e cyber security con i vertici Copasir, Dis e Agenzia per la cyber sicurezza nazionale.