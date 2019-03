Salario minimo, Zingaretti replica a Di Maio: "No alle furbizie"

Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, replica al vicepremier Luigi Di Maio, il quale aveva proposto al Partito democratico di convergere in Parlamento sulla proposta del M5s sul salario minimo esteso a tutte le categorie di lavoratori. "I processi politici non si fanno con le furbizie", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio. In precedenza Di Maio si era complimentato con Zingaretti, dicendo: "A lui va il mio bocca al lupo".