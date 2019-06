Salario minimo, Di Maio accelera e convoca i tecnici

Un salario orario minimo fissato a 9 euro lordi, ha aggiunto Garnero, sarebbe al momento "il più elevato tra i Paesi Ocse" e "anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti". La cifra di cui si parla in Italia, ha quindi concluso l'economista, è "molto elevata".



Dubbioso sull'efficacia della manovra è anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che a margine dell'assemblea annuale di Federchimica ha sottolineato: "Il salario minimo non sposta il livello di crescita del Paese, piuttosto bisogna elevare i salari dei lavoratori riducendo le tasse e i contributi: il famoso cuneo fiscale". Per il leader degli industriali "occorre un intervento organico di politica economica. Il Paese non cresce con i salari minimi". Certo, ha chiosato Boccia, "all'interno di questo percorso ci può essere anche il salario minimo" che è solo "una delle grandi componenti" delle prossime scelte di politica economica.



Polemico invece il Partito democratico. "Abbiamo presentato al Senato una nuova proposta di legge sulla giusta retribuzione e sul salario minimo - ha detto il senatore del Pd Edoardo Patriarca, capogruppo in commissione Lavoro -. Una proposta che raccoglie il meglio delle esperienze europee e i suggerimenti delle parti sociali audite in commissione lavoro. Di Maio invece si metta d'accordo con la sua maggioranza e dica la sua linea oltre alle battute e all'evocazione magica prima dei 780 euro ora dei 9 euro. Lo aspettiamo in commissione, la nostra posizione è chiara e già presentata pubblicamente".



Come funziona in Europa - Quasi tutti i Paesi dell'Unione europea garantiscono ai lavoratori un salario minimo, ad eccezione di Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e appunto l'Italia. Sul gradino più alto del podio c'è il Lussemburgo, con 11,12 euro l'ora, in fondo alla classifica troviamo invece la Bulgaria, con 1,24 euro. Nel mezzo ci sono sostanzialmente tre gruppi: Paesi che hanno retribuzioni minime sotto i 500 euro (Bulgaria, Lituania, Romania, Lettonia, Ungheria, Croazia, Repubblica ceca e Slovacchia), Paesi che hanno un salario minimo mensile tra i 500 e i 1.000 euro (Estonia, Polonia, Portogallo, Grecia, Malta, Slovenia e Spagna) e quelli che hanno un salario minimo al mese di oltre 1.000 euro (Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda e Lussemburgo e Regno Unito).