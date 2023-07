Sala a Meloni: "Non voglio fare polemiche, ma Milano merita di più"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivolge un appello a Giorgia Meloni a margine dell'Assemblea generale di Assolombarda.

"Credo - spiega Sala - che Milano meriti un po' di più. Non è una polemica, perché è chiaro che non mi rivolgo in particolare a questo governo, mi rivolgo a tutti i governi. Credo che in questo momento, anche dopo tutto quello che è successo con il Covid, anche Milano che è una città forte, abbia bisogno".