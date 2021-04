Rousseau, addio al Movimento 5 Stelle: "E' una scelta dolorosa ma inevitabile"

Con un post sul blog delle Stelle l'associazione Rousseau dà di fatto l'addio al M5s . "Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile - si legge -. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità . Per otto mesi abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame tra Rousseau e il Movimento. Ma stare insieme deve essere una scelta reciproca".

"Continueremo ancora oggi a rispettare le promesse fatte a tutti coloro che, in questi anni, hanno creduto nell'idea di movimento come possibilità di coinvolgimento attivo - si legge ancora nel post -. Sentiamo una profonda responsabilità verso ognuno di loro. Lavoreremo, quindi, per mantenere il percorso civico costruito in questi 15 anni affinché quel principio di piramide rovesciata, nella quale crediamo profondamente, mantenga la sua forza. Ci siamo e ci saremo. Nelle prossime settimane incontreremo tutti coloro che vorranno costruire il futuro insieme a noi e con loro progetteremo i passi successivi."

L'Associazione di Davide Casaleggio ha spiegato ancora che "sarà un futuro difficile e in salita, ma coerente, sfidante e intellettualmente onesto come siamo sempre stati. Oggi siamo a terra, ma ci rialzeremo perché noi siamo MoVimento".