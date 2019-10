Rosato (Iv) replica a Conte: "Fenomeni noi? Lo erano i tuoi ex alleati"

"Nessuno di noi fa il fenomeno, caro presidente Conte. Quelli che facevano i fenomeni sono quelli con cui lei ha governato prima". E' la replica di Ettore Rosato (Italia Viva) al premier che, rispondendo a Renzi sul cuneo fiscale, aveva detto: "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Rosato ha poi aggiunto: "Siamo persone semplici e sappiamo far di conto. Con noi il taglio al cuneo fiscale è stato di 22 miliardi, non abbiamo aumentato l'Iva".