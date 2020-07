Romano Prodi a “Stasera Italia”: “Per rafforzare la maggioranza c’è bisogno di obiettivi comuni”

"Per rafforzare la maggioranza c'è bisogno di obiettivi in comune". A parlare è Romano Prodi che a "Stasera Italia" aggiunge: "Un accordo sul Mes? sarebbe importante averlo".

Per l'ex presidente del Consiglio il "Mes va sfruttato" e le ragioni sono semplici: "Non costa niente e non ci sono condizioni". Nell'ipotesi in cui potrebbero aggiungersi in futuro, Prodi conclude: "Possiamo sempre darlo indietro".