Roma, Zingaretti: "Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi"

"Non sosterremo mai la ricandidatura del sindaco Virginia Raggi". Lo afferma Nicola Zingaretti dopo che il primo cittadino M5s ha annunciato, in seguito all'esito della consultazione su Rousseau, che si ripresenterà alle comunali di Roma. Il segretario dem spiega che non appoggerà la Raggi "perché credo che questi ultimi cinque anni siano stati drammatici per la capitale d'Italia".